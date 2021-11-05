Третьякову отстранили от пяти заседаний Рады из-за слов о гибели нардепа Полякова
05.11.2021, 11:36
Галина Третьякова (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Верховная Рада отстранила депутата из Слуги народа, главу комитета парламента по социальной политике Галину Третьякову от пяти пленарных заседаний. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.
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"За" проголосовали 234 нардепа, "против" – 3, "воздержались" – 15.
Голосование по фракциям:
Решение было принято из-за неэтичного высказывания Третьяковой о гибели депутата Антона Полякова. "Одним врагом меньше", – написала Третьякова в партийном чате Слуги народа.
- Поляков умер в ночь на 8 октября в Днепровском районе Киева. Нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.
- Полиция озвучила версии и обстоятельства смерти депутата Полякова – отравление или болезнь.
- 10 октября стало известно, что в крови погибшего был обнаружен метадон.
- Таксист, в машине которого ехал в ночь смерти Поляков, изменил показания. Депутат не был его случайным пассажиром, заявили в МВД.
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