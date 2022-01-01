UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Три главные новости Украины и мира на 19:00 1 января

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2022, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 1 января - Фото

1. ПЕРВЫЙ УКАЗ ЗЕЛЕНСКОГО В 2022 ГОДУ: НАЗНАЧЕН КОМАНДУЮЩИЙ СИЛ ТЕРОБОРОНЫ ВСУ. Президент назначил командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин.(подробнее)

2. ЭКС-ПОСЛЫ США ТРЕБУЮТ САНКЦИЙ: ЧТОБЫ КРЕМЛЬ ИМЕЛ ЧЕТКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МАСШТАБАХ УДАРА. Группа из 24 экс-чиновников национальной безопасности США и экспертов по России выступила с заявлением, призвав Байдена немедленно и публично опубликовать санкции, которые ждут РФ, если Путин продолжит военные действия против Украины. (подробнее)

3. УКРАИНА ПОЛУЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОТ США, НЕ ТОЛЬКО $300 МЛН ИЗ БЮДЖЕТА. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, в этом году Украина кроме запланированных $300 млн из оборонного бюджета ожидает получить от США и другую помощь, детали которой пока раскрывать рано. (подробнее)

Читайте также текст дня: "Наша задача – заселять другие планеты". Интервью с основателем Spacebit Павлом Танасюком

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 