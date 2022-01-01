Три главные новости Украины и мира на 19:00 1 января

1. ПЕРВЫЙ УКАЗ ЗЕЛЕНСКОГО В 2022 ГОДУ: НАЗНАЧЕН КОМАНДУЮЩИЙ СИЛ ТЕРОБОРОНЫ ВСУ. Президент назначил командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин.(подробнее)

2. ЭКС-ПОСЛЫ США ТРЕБУЮТ САНКЦИЙ: ЧТОБЫ КРЕМЛЬ ИМЕЛ ЧЕТКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МАСШТАБАХ УДАРА. Группа из 24 экс-чиновников национальной безопасности США и экспертов по России выступила с заявлением, призвав Байдена немедленно и публично опубликовать санкции, которые ждут РФ, если Путин продолжит военные действия против Украины. (подробнее)

3. УКРАИНА ПОЛУЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОТ США, НЕ ТОЛЬКО $300 МЛН ИЗ БЮДЖЕТА. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, в этом году Украина кроме запланированных $300 млн из оборонного бюджета ожидает получить от США и другую помощь, детали которой пока раскрывать рано. (подробнее)

Читайте также текст дня: "Наша задача – заселять другие планеты". Интервью с основателем Spacebit Павлом Танасюком

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.