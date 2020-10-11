Три главные новости Украины и мира на 19:00 11 октября
11.10.2020, 19:00
Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное
1. НА СОВЕЩАНИИ У ЗЕЛЕНСКОГО УТВЕРДИЛИ 10 ШАГОВ ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ. Во Дворце Спорта в Киеве могут открыть госпиталь, вузы перейдут на дистанционное обучение, количество тестов увеличат до 50 000 в сутки (подробнее).
2. КИТАМ И ДЕЛЬФИНАМ ГРОЗИТ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ. Наибольшая угроза морским млекопитающим – рыболовная промышленность, утверждают ученые и активисты (подробнее).
3. АЗЕРБАЙДЖАН ОБВИНИЛ АРМЕНИЮ В ОБСТРЕЛЕ ГЯНДЖИ. Это второй по величине город Азербайджана. Сообщается о семи погибших (подробнее).
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