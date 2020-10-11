Три главные новости Украины и мира на 19:00 11 октября

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. НА СОВЕЩАНИИ У ЗЕЛЕНСКОГО УТВЕРДИЛИ 10 ШАГОВ ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ. Во Дворце Спорта в Киеве могут открыть госпиталь, вузы перейдут на дистанционное обучение, количество тестов увеличат до 50 000 в сутки (подробнее).

2. КИТАМ И ДЕЛЬФИНАМ ГРОЗИТ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ. Наибольшая угроза морским млекопитающим – рыболовная промышленность, утверждают ученые и активисты (подробнее).

3. АЗЕРБАЙДЖАН ОБВИНИЛ АРМЕНИЮ В ОБСТРЕЛЕ ГЯНДЖИ. Это второй по величине город Азербайджана. Сообщается о семи погибших (подробнее).

Читайте также: Саня-коронавирус. Откуда берутся бездомные и как они выживают во время карантина.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.