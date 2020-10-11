Баку обвинил Армению в обстреле второго по величине города Азербайджана. Ереван отрицает
11.10.2020, 10:50
Военные действия в Нагорном Карабахе (Фото: пресс-служба Минобороны Армении/ЕРА)
Азербайджан заявил об обстреле Арменией крупного города Гянджи, в результате которого семь человек погибли, более 30 ранены. Ереван отрицает
Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле ВС Арменией второго по величине азербайджанского города – Гянджи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
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"Город Гянджа вновь подвергается обстрелу с территории Бердского района Армении", – говорится в сообщении. Там уточняют, что в результате обстрела семь человек погибли, 33 ранены.
В Минобороны Армении заявляют, что обвинения Азербайджана в обстреле Гянджи "абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности".
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