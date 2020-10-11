Баку обвинил Армению в обстреле второго по величине города Азербайджана. Ереван отрицает

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле ВС Арменией второго по величине азербайджанского города – Гянджи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

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"Город Гянджа вновь подвергается обстрелу с территории Бердского района Армении", – говорится в сообщении. Там уточняют, что в результате обстрела семь человек погибли, 33 ранены.

В Минобороны Армении заявляют, что обвинения Азербайджана в обстреле Гянджи "абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности".