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Три главные новости Украины и мира на 19:00 15 августа

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2021, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 15 августа - Фото

1. НАЙДЕН МЕРТВЫМ МЭР КРИВОГО РОГА. В селе Вольное Криворожского района мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым на пороге своего дома. (подробнее)

2. ПРЕЗИДЕНТ АФГАНИСТАНА ВЫЕХАЛ ИЗ СТРАНЫ. Президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны после того, как талибы без боя вошли в Кабул. Сегодня в президентском дворце должен состояться процесс передачи власти. (подробнее)

3. УМЕР ЛЕГЕНДАРНЫЙ НЕМЕЦКИЙ ФУТБОЛИСТ. Легенда мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет. (подробнее)

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Наталия Медведева
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