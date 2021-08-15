Три главные новости Украины и мира на 19:00 15 августа

1. НАЙДЕН МЕРТВЫМ МЭР КРИВОГО РОГА. В селе Вольное Криворожского района мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым на пороге своего дома. (подробнее)

2. ПРЕЗИДЕНТ АФГАНИСТАНА ВЫЕХАЛ ИЗ СТРАНЫ. Президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны после того, как талибы без боя вошли в Кабул. Сегодня в президентском дворце должен состояться процесс передачи власти. (подробнее)

3. УМЕР ЛЕГЕНДАРНЫЙ НЕМЕЦКИЙ ФУТБОЛИСТ. Легенда мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет. (подробнее)

Читайте также тексты дня: "Куомосексуалы", 50-летняя охота и пиратские партии. Лучшие истории мира от LIGA.net

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.