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Три главные новости Украины и мира на 19:00 2 мая

02.05.2021, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 2 мая - Фото

1. ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТМЕНИЛ ПРОТОКОЛ ЦИК, КОТОРЫМ ВИРАСТЮК БЫЛ ИЗБРАН В РАДУ. Большая палата Верховного суда признала действия ЦИК по установлению результатов выборов в 87 округе незаконными (подробнее).

2. КАБМИН ПРИЗВАЛ НАБСОВЕТ НАФТОГАЗА НЕ УХОДИТЬ В ОТСТАВКУ ДО НАЗНАЧЕНИЯ НОВЫХ ЧЛЕНОВ. Правительство призвало членов наблюдательного совета Нафтогаза остаться на должностях до проведения конкурса на новый состав (подробнее).

3. В ОДЕССЕ ПРОШЕЛ МАРШ В ПАМЯТЬ О СОБЫТИЯХ 2 МАЯ 2014 ГОДА: ФОТО. В "Марше защитников Одессы" приняли участие около 1200 человек, правоохранителей было в два раза больше (подробнее).

Читайте также главный текст дня:

Кроме кулича и яиц: какие блюда к Пасхе традиционно готовят в разных регионах Украины

Дарья Мостовая
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