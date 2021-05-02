Три главные новости Украины и мира на 19:00 2 мая
02.05.2021, 19:00
1. ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТМЕНИЛ ПРОТОКОЛ ЦИК, КОТОРЫМ ВИРАСТЮК БЫЛ ИЗБРАН В РАДУ. Большая палата Верховного суда признала действия ЦИК по установлению результатов выборов в 87 округе незаконными (подробнее).
2. КАБМИН ПРИЗВАЛ НАБСОВЕТ НАФТОГАЗА НЕ УХОДИТЬ В ОТСТАВКУ ДО НАЗНАЧЕНИЯ НОВЫХ ЧЛЕНОВ. Правительство призвало членов наблюдательного совета Нафтогаза остаться на должностях до проведения конкурса на новый состав (подробнее).
3. В ОДЕССЕ ПРОШЕЛ МАРШ В ПАМЯТЬ О СОБЫТИЯХ 2 МАЯ 2014 ГОДА: ФОТО. В "Марше защитников Одессы" приняли участие около 1200 человек, правоохранителей было в два раза больше (подробнее).
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