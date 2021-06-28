Три главные новости Украины и мира на 19:00 28 июня

1. НАЧАЛИСЬ УЧЕНИЯ SEA BREEZE. В Одессе состоялось торжественное открытие международных учений Sea Breeze 2021, которые пройдут с 28 июня по 10 июля и станут самыми масштабными за более чем 20 лет. (подробнее)

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ О ВНЕСЕНИИ В РАДУ ПРОЕКТА ЗАКОНА О БОЛЬШОМ ГЕРБЕ УКРАИНЫ. На торжественном заседании парламента по случаю 25-летия Конституции президент Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную Раду законопроект о Большом государственном гербе. (подробнее)

3. СОВЕТ ЕВРОСОЮЗА ОДОБРИЛ СОГЛАШЕНИЕ С УКРАИНОЙ ОБ "ОТКРЫТОМ НЕБЕ". Совет Евросоюза дал добро на подписание соглашения об общем авиационном пространстве с Украиной. (подробнее)

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