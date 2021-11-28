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Три главные новости Украины и мира на 19:00 28 ноября

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2021, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 28 ноября - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ – ПОД 7500 ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ, ЛИДИРУЕТ ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. За прошедшие сутки, 27 ноября, в Украине выявили 7483 заболевших COVID-19 (днем ранее – 15 936). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Днепропетровской области (698), Киеве (549) и Винницкой области (548) (подробнее).

2. ОМИКРОН. В ЕС ОПУБЛИКОВАЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ В СВЯЗИ С НОВЫМ ШТАММОМ КОРОНАВИРУСА. Новый штамм коронавируса омикрон потенциально может распространяться быстрее других патогенов и быть более устойчивым к иммунному ответу, поэтому следует соблюдать ряд рекомендаций (подробнее).

3. ГОСБЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ ОТКРЫЛО ДЕЛО ПРОТИВ ЖУРНАЛИСТА БУТУСОВА. Госбюро расследований открыло уголовное дело для проверки видео выстрела из гаубицы, которое опубликовал в Facebook журналист Юрий Бутусов (подробнее).

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Вадим Ребрина
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