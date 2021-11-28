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Коронавирус. В Украине – под 7500 заболевших за сутки, лидирует Днепропетровская область

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2021, 08:27
Коронавирус. В Украине – под 7500 заболевших за сутки, лидирует Днепропетровская область - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

За прошедшие сутки, 27 ноября, в Украине выявили 7483 заболевших COVID-19 (днем ранее – 15 936). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Днепропетровской области (698), Киеве (549) и Винницкой области (548), передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 400 больных COVID-19 (днем ранее – 608), выздоровели – 10 270 (24 569), были госпитализированы – 3456 (3208).

По всей стране сделали 54 224 теста (93 059). Методом ПЦР – 25 571 (45 617), ИФА – 4186 (9141), экспресс-тестов на антиген – 24 467 (38 301).

На утро 28 ноября в Украине зафиксировали 3 422 023 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 85 117 инфицированных, выздоровели – 2 910 237. 

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 549 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1630);
Винницкая область – 548 (823);
Волынская – 230 (596);
Днепропетровская – 698 (866);
Донецкая – 365 (1044);
Житомирская – 334 (360);
Закарпатская – 235 (414);
Запорожская – 415 (635);
Ивано-Франковская – 249 (274);
Киевская – 433 (698);
Кировоградская – 176 (180);
Луганская – 28 (203);
Львовская – 306 (745);
Николаевская – 381 (490);
Одесская – 223 (624);
Полтавская – 298 (904);
Ровенская – 137 (558);
Сумская – 286 (365);
Тернопольская – 233 (232);
Харьковская – 229 (565);
Херсонская – 76 (219);
Хмельницкая – 408 (626);
Черкасская – 205 (596);
Черновицкая – 135 (172);
Черниговская – 306 (381).

Нет данных c временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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