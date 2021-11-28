Коронавирус. В Украине – под 7500 заболевших за сутки, лидирует Днепропетровская область

За прошедшие сутки, 27 ноября, в Украине выявили 7483 заболевших COVID-19 (днем ранее – 15 936). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Днепропетровской области (698), Киеве (549) и Винницкой области (548), передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 400 больных COVID-19 (днем ранее – 608), выздоровели – 10 270 (24 569), были госпитализированы – 3456 (3208).

По всей стране сделали 54 224 теста (93 059). Методом ПЦР – 25 571 (45 617), ИФА – 4186 (9141), экспресс-тестов на антиген – 24 467 (38 301).

На утро 28 ноября в Украине зафиксировали 3 422 023 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 85 117 инфицированных, выздоровели – 2 910 237.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 549 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1630);

Винницкая область – 548 (823);

Волынская – 230 (596);

Днепропетровская – 698 (866);

Донецкая – 365 (1044);

Житомирская – 334 (360);

Закарпатская – 235 (414);

Запорожская – 415 (635);

Ивано-Франковская – 249 (274);

Киевская – 433 (698);

Кировоградская – 176 (180);

Луганская – 28 (203);

Львовская – 306 (745);

Николаевская – 381 (490);

Одесская – 223 (624);

Полтавская – 298 (904);

Ровенская – 137 (558);

Сумская – 286 (365);

Тернопольская – 233 (232);

Харьковская – 229 (565);

Херсонская – 76 (219);

Хмельницкая – 408 (626);

Черкасская – 205 (596);

Черновицкая – 135 (172);

Черниговская – 306 (381).

Нет данных c временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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