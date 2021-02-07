Три главные новости Украины и мира на 19:00 7 февраля
07.02.2021, 19:00
1. ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ 3370 ЗАБОЛЕВШХ КОРОНАВИРУСОМ. Госпитализированы почти 2000 человек, сделаны 19 500 тестов (подробнее).
2. КУЛЕБА РАССКАЗАЛ О ШАНСАХ НА БЕЗВИЗ С США. Сейчас это нереально, но возможны программы мобильности, заявил глава МИД (подробнее).
3. В МЬЯНМЕ НАРАСТАЕТ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ВОЕННОЙ ХУНТЫ. Люди массово выходят на улицы, требуя возвращения демократии после военного переворота (фоторепортаж).
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