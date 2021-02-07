Статистика COVID-19. Число заболевших снизилось, провели в два раза меньше тестов

Вчера, 6 февраля, в Украине выявили 3370 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 4310), было сделано 19 500 тестов на COVID-19 (41 410). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и Киеве (197).

За сутки умер 81 больной (днем ранее 129), выздоровели – 2297 (7158), были госпитализированы – 1869 (1884).

Основным методом ПЦР сделали 15 690 тестов (25 590), выявляющим и переболевших методом ИФА – 3810 (15 820).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 244 849 заболевших: 23 597 человек умерли, 23 597 – выздоровели.

Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 197 случаев за сутки (днем ранее – 212);

Винницкая область – 184 (247);

Волынская – 48 (99);

Днепропетровская – 198 (306);

Донецкая – 188 (125);

Житомирская – 137 (124);

Закарпатская – 169 (221);

Запорожская – 86 (227);

Ивано-Франковская – 454 (498);

Киевская – 176 (295);

Кировоградская – 6 (43);

Луганская – 33 (54);

Львовская – 202 (286);

Николаевская – 118 (82);

Одесская – 212 (176);

Полтавская – 37 (111);

Ровенская – 73 (111);

Сумская – 134 (97);

Тернопольская – 117 (120);

Харьковская – 164 (225);

Херсонская – 50 (67);

Хмельницкая – 97 (132);

Черкасская – 20 (111);

Черновицкая – 185 (258);

Черниговская – 85 (83).

Нет данных с временно оккупированного Крыма, частей Донецкой и Луганской областей.

1 февраля 2021 года главный санврач Ляшко заявил, что в Украине от коронавируса будут прививать и здоровых, и переболевших.

2 февраля глава МОЗ Степанов заявил, что коммерческая вакцина появится на украинском рынке ближе к лету и, вероятно, будет стоить от $7 до $33.

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Дарья Мостовая

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