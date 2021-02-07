Статистика COVID-19. Число заболевших снизилось, провели в два раза меньше тестов
Вчера, 6 февраля, в Украине выявили 3370 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 4310), было сделано 19 500 тестов на COVID-19 (41 410). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
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Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и Киеве (197).
За сутки умер 81 больной (днем ранее 129), выздоровели – 2297 (7158), были госпитализированы – 1869 (1884).
Основным методом ПЦР сделали 15 690 тестов (25 590), выявляющим и переболевших методом ИФА – 3810 (15 820).
С начала эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 244 849 заболевших: 23 597 человек умерли, 23 597 – выздоровели.
Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 197 случаев за сутки (днем ранее – 212);
Винницкая область – 184 (247);
Волынская – 48 (99);
Днепропетровская – 198 (306);
Донецкая – 188 (125);
Житомирская – 137 (124);
Закарпатская – 169 (221);
Запорожская – 86 (227);
Ивано-Франковская – 454 (498);
Киевская – 176 (295);
Кировоградская – 6 (43);
Луганская – 33 (54);
Львовская – 202 (286);
Николаевская – 118 (82);
Одесская – 212 (176);
Полтавская – 37 (111);
Ровенская – 73 (111);
Сумская – 134 (97);
Тернопольская – 117 (120);
Харьковская – 164 (225);
Херсонская – 50 (67);
Хмельницкая – 97 (132);
Черкасская – 20 (111);
Черновицкая – 185 (258);
Черниговская – 85 (83).
Нет данных с временно оккупированного Крыма, частей Донецкой и Луганской областей.
- 1 февраля 2021 года главный санврач Ляшко заявил, что в Украине от коронавируса будут прививать и здоровых, и переболевших.
- 2 февраля глава МОЗ Степанов заявил, что коммерческая вакцина появится на украинском рынке ближе к лету и, вероятно, будет стоить от $7 до $33.
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