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Три главные новости Украины и мира на 19:00 7 июня

Три главные новости Украины и мира на 19:00 7 июня - Фото
07.06.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. КОРОНАВИРУС. В МИРЕ УЖЕ ПОЧТИ 7 МЛН ЗАБОЛЕВШИХ. За сутки в мире выявили более 128 000 новых случаев заболевания COVID-19, больше всего в Бразилии - там за эти сутки заболел 27 581 человек и 910 пациентов умерли. (подробнее).

2. КИЕВ И ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ОБЛАСТИ НЕ ГОТОВЫ К ОСЛАБЛЕНИЮ КАРАНТИНА. Показатель заболеваемости за неделю превышен в столице, а также в Волынской, Львовской, Черновицкой и Ровенской областях (подробнее).

3. АРМЕНИЯ ЗАЯВИЛА О КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В СТРАНЕ. Премьер-министр Армении рассказывает, что в больницах уже нет места для новых заболевших и называет ситуацию адом (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Не словом, а гривней: малый и средний бизнес все чаще дает деньги на культуру. Пять историй о меценатстве

Дарья Мостовая
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