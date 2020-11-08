UA

Три главные новости Украины и мира на 19:00 8 ноября

08.11.2020, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 8 ноября - Фото

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. НА ДОНБАССЕ ПОГИБ ВОЕННЫЙ: В ТКГ ЗАЯВЛЯЮТ О ВОЗМОЖНОМ САМОУБИЙСТВЕ. 7 ноября в Луганской области погиб украинский десантник, но в украинской делегации трехсторонней контактной группы уверяют, что потеря небоевая. (подробнее)

2. АЗЕРБАЙДЖАН ЗАЯВИЛ О ВЗЯТИИ КАРАБАХСКОГО ГОРОДА ШУША. В АРМЕНИИ ОПРОВЕРГАЮТИльхам Алиев заявил, что азербайджанские военные взяли Шушу под контроль. В Минобороны Армении говорят, что бои еще идут, а Шуша – "несбыточная мечта для Азербайджана". (подробнее)

3. ПРОТЕСТЫ В БЕЛАРУСИ. В МИНСКЕ СИЛОВИКИ МАССОВО ЗАДЕРЖИВАЮТ ЛЮДЕЙ – ФОТО И ВИДЕО. Протесты против диктатора Александра Лукашенко продолжаются уже более трех месяцев. Сегодня беларусы вышли на Марш народовластия. (подробнее)

Читайте также главные тексты дня: 

"Американский лев". Как Джо Байден завоевал Белый дом и что может припомнить Зеленскому

Королевский гамбит на Netflix: как построен шахматный мир в сериале

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
главное за день

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Пропала собака. Кто в ответе за массовую гибель собак и котов в Украине

ИсторииПропала собака. Кто в ответе за массовую гибель собак и котов в Украине
 