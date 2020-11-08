Три главные новости Украины и мира на 19:00 8 ноября
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1. НА ДОНБАССЕ ПОГИБ ВОЕННЫЙ: В ТКГ ЗАЯВЛЯЮТ О ВОЗМОЖНОМ САМОУБИЙСТВЕ. 7 ноября в Луганской области погиб украинский десантник, но в украинской делегации трехсторонней контактной группы уверяют, что потеря небоевая. (подробнее)
2. АЗЕРБАЙДЖАН ЗАЯВИЛ О ВЗЯТИИ КАРАБАХСКОГО ГОРОДА ШУША. В АРМЕНИИ ОПРОВЕРГАЮТ. Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные взяли Шушу под контроль. В Минобороны Армении говорят, что бои еще идут, а Шуша – "несбыточная мечта для Азербайджана". (подробнее)
3. ПРОТЕСТЫ В БЕЛАРУСИ. В МИНСКЕ СИЛОВИКИ МАССОВО ЗАДЕРЖИВАЮТ ЛЮДЕЙ – ФОТО И ВИДЕО. Протесты против диктатора Александра Лукашенко продолжаются уже более трех месяцев. Сегодня беларусы вышли на Марш народовластия. (подробнее)
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