Трибунал для РФ. Генпрокурор догадывается, почему некоторые страны не спешат с одобрением

Создание международного трибунала для суда за преступление агрессии России против Украины – политическое решение, и власти некоторых стран не спешат давать согласие на это; возможно, чтобы не портить отношения с послевоенной Москвой. Об этом lb.ua сказал генпрокурор Андрей Костин.

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"Определенные страны, по моему ощущению, хотят оставить себе окошко возможностей для послевоенного налаживания каких-либо отношений со страной-агрессором. Наверное, поэтому они так осторожно воспринимают само создание международного трибунала", – предположил он.

Генпрокурор объяснил, что Международный уголовный суд – независимый международный судебный институт, и те страны, которые помогают финансовому расследованию "под его зонтиком", помогают независимому судебному институту, и "никак не связаны с возможным результатом деятельности этого института".

А чтобы создать трибунал о преступлении агрессии, нужно политическое решение – "то есть, это будут страны, которые подпишут международный договор, и это уже политический шаг".

Костин напомнил, что в истории было немного таких трибуналов – Нюрнбергский, трибуналы по Югославии и Руанде.

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Другая причина, которую называют те страны, что пока не дали предварительного согласия на создание трибунала – "как вы поймаете представителей высшего военного или политического руководства?" Глава ОГП говорит, что захват на поле боя какого-то генерала ВС РФ не исключен, как и задержание политика/топ-военного где-то за пределами РФ.

"Когда нам говорят, что этот трибунал в заочном виде, то есть без присутствия обвиняемого, не будет очень восприниматься, я это понимаю. Мне также хотелось бы [присутствия обвиняемых], но это не аргумент против того, чтобы создавать трибунал", – подчеркнул он.

Он предлагает партнерам все подготовить, "и работать уже тогда, когда до этого дойдет очередь". Сейчас коммуникации по этому поводу идут активно, заверил генпрокурор.

Євген Пилипенко

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