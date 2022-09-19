Трибунал для РФ. Генпрокурор догадывается, почему некоторые страны не спешат с одобрением
Создание международного трибунала для суда за преступление агрессии России против Украины – политическое решение, и власти некоторых стран не спешат давать согласие на это; возможно, чтобы не портить отношения с послевоенной Москвой. Об этом lb.ua сказал генпрокурор Андрей Костин.
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"Определенные страны, по моему ощущению, хотят оставить себе окошко возможностей для послевоенного налаживания каких-либо отношений со страной-агрессором. Наверное, поэтому они так осторожно воспринимают само создание международного трибунала", – предположил он.
Генпрокурор объяснил, что Международный уголовный суд – независимый международный судебный институт, и те страны, которые помогают финансовому расследованию "под его зонтиком", помогают независимому судебному институту, и "никак не связаны с возможным результатом деятельности этого института".
А чтобы создать трибунал о преступлении агрессии, нужно политическое решение – "то есть, это будут страны, которые подпишут международный договор, и это уже политический шаг".
Костин напомнил, что в истории было немного таких трибуналов – Нюрнбергский, трибуналы по Югославии и Руанде.
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Другая причина, которую называют те страны, что пока не дали предварительного согласия на создание трибунала – "как вы поймаете представителей высшего военного или политического руководства?" Глава ОГП говорит, что захват на поле боя какого-то генерала ВС РФ не исключен, как и задержание политика/топ-военного где-то за пределами РФ.
"Когда нам говорят, что этот трибунал в заочном виде, то есть без присутствия обвиняемого, не будет очень восприниматься, я это понимаю. Мне также хотелось бы [присутствия обвиняемых], но это не аргумент против того, чтобы создавать трибунал", – подчеркнул он.
Он предлагает партнерам все подготовить, "и работать уже тогда, когда до этого дойдет очередь". Сейчас коммуникации по этому поводу идут активно, заверил генпрокурор.
- 11 сентября Латвия заявила о готовности поддержать создание специального трибунала для России.
- Российский диктатор Путин и руководство РФ должны понести ответственность за войну, для чего нужен новый Нюрнбергский трибунал, заявил глава МИД Эстонии Рейнсалу.
- Прокурор международного трибунала по бывшей Югоcлавии говорит, что "Путин знал о преступлениях, суд над ним будет быстрым".
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