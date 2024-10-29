ЦИК Грузии просит прокуратуру расследовать заявления оппозиции о фальсификации выборов

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Центральная избирательная комиссия Грузии обратилась в прокуратуру страны с просьбой расследовать заявления о фальсификации парламентских выборов.

ЦИК утверждает, что столкнулась со "значительными нападками и безосновательной критикой" после оглашения результатов выборов. Речь идет о заявлениях президента Грузии Саломе Зурабишвили и представителей других политических партий.

Ведомство признало, что в настоящее время участковые избирательные комиссии рассматривают жалобы, однако отрицало фальсификацию выборов, о которой говорят в оппозиции.

ЦИК решила обратиться в прокуратуру, поскольку определения правдивости заявлений о фальсификации выборов "требуют тщательного и объективного расследования", выходящего за пределы полномочий Комиссии.

Институт попросил начать и провезти расследование по указанным претензиям и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

В своем заявлении ведомство ссылалось на то, что миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ положительно оценила выборы и высоко оценила работу ЦИК, а также заявило о том, что аудит американской компании не выявил недостатков (какая именно это была компания – не уточняется).

В то же время в день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, также произошли драки. Среди прочего сама ЦИК призывала Министерство внутренних дел оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, зафиксировавшего вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле. Международная миссия ENEMO заявила о серьезных нарушениях во время голосования.