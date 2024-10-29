ЦВК Грузії просить прокуратуру розслідувати заяви опозиції про фальсифікацію виборів

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Центральна виборча комісія Грузії звернулася до прокуратури країни з проханням розслідувати заяви щодо фальсифікації парламентських виборів.

ЦВК стверджує, що зіткнулася зі "значними нападками та безпідставною критикою" після оголошення результатів виборів. Йдеться про заяви президентки Грузії Саломе Зурабішвілі та представників інших політичних партій.

Відомство визнало, що наразі дільничі виборчі комісії розглядають скарги, проте заперечило фальсифікацію виборів, про яку говорять в опозиції.

ЦВК вирішило звернутися до прокуратури, оскільки визначення правдивості заяв щодо фальсифікації виборів "вимагають ретельного та об’єктивного розслідування", котре виходить за межі повноважень Комісії.

Інституція попросила розпочати та провезти розслідування за вказаними претензіями й заявила про готовність співпрацювати зі слідством.

У своїй заяві відомство посилалося на те, що місія Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ позитивно оцінило вибори та високо оцінило роботу ЦВК, а також заявило про те, що аудит американської компанії не виявив недоліків (яка саме це була компанія – не уточнюється).

Водночас у день голосування на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, також сталися бійки. Серед іншого, сама ЦВК закликала Міністерство внутрішніх справ оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, котре зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі. Міжнародна місія ENEMO заявила про значні порушення під час голосування.