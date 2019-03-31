ЦИК не вернет денежный залог беглому экс-регионалу Олейнику

Владимир Олейник (фото - скриншот видео)

В Центризбирком поступили обращения по возврату средств, внесенных на специальный счет ЦИК как денежный залог для регистрации беглого экс-депутата от Партии регионов Владимира Олейника кандидатом на пост президента на выборах. Комиссия отказала в удовлетворении этих обращений в связи с отсутствием правовых оснований. Об этом сообщает на сайте ЦИК.

Отмечается, что соответствующие обращения поступили от от Чернобыльского С.В., Мартыненко А. Ф., Видомого Н.Н., Олейника Д.В.

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Комиссия приняла решение, что средства, поступившие на специальный счет ЦИК в качестве денежного залога для регистрации Олейника кандидатом в президенты в сумме 1 млн 5 тыс. грн от Видомого Н.Н., 598 тыс. грн от Мартыненко А.Ф., 598 тыс. грн от Олейника Д.В. и 299 тыс. грн от Чернобыльского С.В., перечислить в госбюджет.

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Документы о регистрации Олейника кандидатом в президенты подал его представитель в начале февраля. ЦИК ему отказала, поскольку он не лично подал заявление, не удостоверил его должным образом, залог за Олейника подали четверо других лиц, что противоречит закону, и наконец потому, что Олейник с 2014 года фактически не проживает в Украине.

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