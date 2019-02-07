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07.02.2019, 19:42

ЦИК отказала Савченко в регистрации кандидатом в президенты

ЦИК отказала Савченко в регистрации кандидатом в президенты - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В комиссию не представлен документ о внесении денежного залога

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Центральная избирательная комиссия отказала народному депутату Надежде Савченко, документы которой поступили 3 февраля, в регистрации кандидатом на пост президента на очередных выборах президента. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что рассмотрев представленные документы, Комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона.

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Как отметил член ЦИК Андрей Евстигнеев, партия Общественно-политическая платформа Надежды Савченко, которая выдвинула Савченко в президенты, не предоставила комиссии документ о внесении денежного залога.

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Савченко, которую арестовали по подозрению в подготовке террористических актов, выдвинули кандидатом в президенты Украины 26 января на съезде партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко.

Ранее сегодня сообщалось, что ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты политтехнолога Владимира Петрова, который является фигурантом дела о якобы домогательствах заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке Наталии Бурейко. 

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Теги: выборы-2019, цик, кандидат в президенты, Надежда Савченко
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