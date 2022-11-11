ЦНС: Россияне могут попытаться создать картинку "сопротивления" херсонцев бойцам ВСУ

Центр национального сопротивления со ссылкой на "наше подполье" сообщает, что в разных районах Херсона замечены люди в гражданской одежде с оружием. В ЦНС считают, что оккупанты могут попытаться "создать картинку, что якобы местное население отбивается от ВСУ".

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Также, по данным ЦНС, на свалках и других местах спрятана российская униформа, шлемы и бронежилеты.

"Россияне могут попытаться создать картинку, что якобы местное население отбивается от ВСУ. На самом деле эти солдаты – просто смертники, которым командование пообещало "пути отхода". Наверное, подорванный Антоновский мост был одним из этих путей", – говорится в сообщении.

Однако, отмечают в ЦНС, местное сопротивление знает о местах нахождения таких гражданских, "следовательно, об этом знают и наши подразделения, которые проводят спецоперацию по освобождению Херсона".

9 ноября 2022 года в МО РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра. В Киеве заявили, что не видят признаков того, что РФ покидает город без боя.

Президент Зеленский заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает нам подарков".

В полдень 10 ноября Генштаб заявил – "не опровергаем и не подтверждаем отвод российских оккупационных войск".

Вечером 10 ноября появилась лавина неподтвержденных сообщений о массовом бегстве оккупационного контингента через Днепр на левый берег.

Сегодня, 11 ноября, стало известно, что россияне подорвали Антоновский мост.

Минобороны РФ заявило, что "все российские военнослужащие" в Херсонской области переправились на левый берег Днепра. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк говорит, что "нет демонстративного выхода и абсолютного покидания определенных населенных пунктов".

Вадим Ребрина

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