ЦПД: Российская пропаганда создает предпосылки для военного вторжения в страны Балтии
Российская пропаганда готовит информационную базу для военного вторжения в страны Балтии под предлогом защиты русскоязычного населения. Об этом говорится в аналитическом отчете "Влияние российской пропаганды в странах Балтии" Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
Центр проанализировал информационное пространство Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы выявить признаки деятельности кремлевской пропаганды.
Отмечается, что после начала полномасштабной агрессии России против Украины страны Балтии значительно ограничили доступ к российским государственным СМИ, поэтому российские пропагандисты действуют в социальных сетях. В частности, в Facebook, Telegram, TikTok и сети X.
Для выявления пророссийских нарративов и методов распространения пропаганды Центр проанализировал деятельность шести страниц в Facebook с аудиторией почти 123 000 подписчиков, девяти каналов в Telegram (78 000 читателей), 12 аккаунтов в TikTok (162 000) и 15 аккаунтов в сети Х (211 400).
Центр выяснил, что ключевым нарративом российской пропаганды в странах Балтии стали утверждения о том, что ЕС и НАТО готовятся к войне с Россией, а Москва "лишь отвечает на угрозу". Также систематически эксплуатируется тема "дискриминации русскоязычного населения".
Среди других распространенных пропагандистских тезисов – утверждения о том, что помощь Украине якобы является ошибкой, наносящей ущерб гражданам стран Балтии, а также популяризация СССР.
"Сейчас российская пропаганда готовит информационную базу для обоснования необходимости военного вторжения в страны Балтии под предлогом защиты русскоязычного населения", – сделали вывод в ЦПД.
По мнению Центра, распространение этих нарративов свидетельствует о потенциальном существовании планов вторжения в Литву, Латвию и Эстонию в течение следующих четырех-шести лет.
- Разведки разных стран неоднократно предупреждали о существовании у России планов вторжения в страны Балтии. В частности, 25 марта в ГУР сообщили, что Россия спрогнозировала 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года.
- 30 марта FT сообщило, что страны Балтии ожидают усиления российской угрозы после прекращения огня в Украине.
- 1 апреля министр иностранных дел Литвы заявил, что Россия готовится к долгосрочной конфронтации с НАТО.
- 24 июня Bloomberg смоделировал наиболее вероятный сценарий нападения России на НАТО. Наиболее вероятным сценарием является нападение на Литву или сразу на все страны Балтии.