ЦПД: Российская пропаганда создает предпосылки для военного вторжения в страны Балтии

Граница Литвы и Белоруси (Иллюстративное фото: EPA)

Российская пропаганда готовит информационную базу для военного вторжения в страны Балтии под предлогом защиты русскоязычного населения. Об этом говорится в аналитическом отчете "Влияние российской пропаганды в странах Балтии" Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Центр проанализировал информационное пространство Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы выявить признаки деятельности кремлевской пропаганды.

Отмечается, что после начала полномасштабной агрессии России против Украины страны Балтии значительно ограничили доступ к российским государственным СМИ, поэтому российские пропагандисты действуют в социальных сетях. В частности, в Facebook, Telegram, TikTok и сети X.

Для выявления пророссийских нарративов и методов распространения пропаганды Центр проанализировал деятельность шести страниц в Facebook с аудиторией почти 123 000 подписчиков, девяти каналов в Telegram (78 000 читателей), 12 аккаунтов в TikTok (162 000) и 15 аккаунтов в сети Х (211 400).

Центр выяснил, что ключевым нарративом российской пропаганды в странах Балтии стали утверждения о том, что ЕС и НАТО готовятся к войне с Россией, а Москва "лишь отвечает на угрозу". Также систематически эксплуатируется тема "дискриминации русскоязычного населения".

Среди других распространенных пропагандистских тезисов – утверждения о том, что помощь Украине якобы является ошибкой, наносящей ущерб гражданам стран Балтии, а также популяризация СССР.

"Сейчас российская пропаганда готовит информационную базу для обоснования необходимости военного вторжения в страны Балтии под предлогом защиты русскоязычного населения", – сделали вывод в ЦПД.

По мнению Центра, распространение этих нарративов свидетельствует о потенциальном существовании планов вторжения в Литву, Латвию и Эстонию в течение следующих четырех-шести лет.