ЦПД: Російська пропаганда готує передумови для військового вторгнення у країни Балтії
Російська пропаганда готує інформаційний фундамент для військового вторгнення у країни Балтії з метою нібито захисту російськомовного населення. Про це йдеться в аналітичному звіті "Вплив російської пропаганди в країнах Балтії" Центра протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.
Центр проаналізував інформаційний простір Литви, Латвії та Естонії, щоб виявити ознаки діяльності кремлівської пропаганди.
Зазначається, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України країни Балтії суттєво обмежили російські державні медіа, тому російські пропагандисти діють у соцмережах. Зокрема, Facebook, Telegram, TikTok та мережі X.
Для виявлення проросійських наративів та методів поширення пропаганди Центр проаналізував діяльність шести Facebook-сторінок з авдиторією майже 123 000 підписників, дев'яти Telegram-каналів (78 000 читачів), 12 акаунтів у TikTok (162 000) та 15 акаунтів у мережі Х (211 400).
Центр з'ясував, що ключовим наративом російської пропаганди в країнах Балтії стали твердження, нібито ЄС і НАТО готуються до війни з Росією, а Москва "лише діє у відповідь на загрозу". Також систематично експлуатується тема "дискримінації російськомовного населення".
Серед інших поширених тез пропаганди – твердження, що допомога Україні нібито є помилкою, яка шкодить громадянам країн Балтії, а також популяризація СРСР.
"Зараз російська пропаганда готує інформаційний фундамент для пояснення необхідності військового вторгнення у країни Балтії з метою нібито захисту російськомовних", – зробили висновки у ЦПД.
На думку Центру, поширення цих наративів свідчить про потенційне існування планів вторгнення до Литви, Латвії та Естонії протягом наступних чотирьох-шести років.
- Розвідки різних країн неодноразово попереджали про існування у Росії планів щодо вторгнення до країн Балтії. Зокрема, 25 березня у ГУР розповіли, що Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року.
- 30 березня FT повідомляв, що країни Балтії очікують на посилення російської загрози після припинення вогню в Україні.
- 1 квітня глава МЗС Литви заявив, що росіяни готуються до довгострокової конфронтації з НАТО.
- 24 червня Bloomberg змоделював найімовірніший сценарій нападу Росії на НАТО. Найімовірнішим сценарієм є напад на Литву або відразу на всі країни Балтії.