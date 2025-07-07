ЦПД: Російська пропаганда готує передумови для військового вторгнення у країни Балтії

Кордон Литви та Білорусі (Ілюстративне фото: EPA)

Російська пропаганда готує інформаційний фундамент для військового вторгнення у країни Балтії з метою нібито захисту російськомовного населення. Про це йдеться в аналітичному звіті "Вплив російської пропаганди в країнах Балтії" Центра протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

Центр проаналізував інформаційний простір Литви, Латвії та Естонії, щоб виявити ознаки діяльності кремлівської пропаганди.

Зазначається, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України країни Балтії суттєво обмежили російські державні медіа, тому російські пропагандисти діють у соцмережах. Зокрема, Facebook, Telegram, TikTok та мережі X.

Для виявлення проросійських наративів та методів поширення пропаганди Центр проаналізував діяльність шести Facebook-сторінок з авдиторією майже 123 000 підписників, дев'яти Telegram-каналів (78 000 читачів), 12 акаунтів у TikTok (162 000) та 15 акаунтів у мережі Х (211 400).

Центр з'ясував, що ключовим наративом російської пропаганди в країнах Балтії стали твердження, нібито ЄС і НАТО готуються до війни з Росією, а Москва "лише діє у відповідь на загрозу". Також систематично експлуатується тема "дискримінації російськомовного населення".

Серед інших поширених тез пропаганди – твердження, що допомога Україні нібито є помилкою, яка шкодить громадянам країн Балтії, а також популяризація СРСР.

"Зараз російська пропаганда готує інформаційний фундамент для пояснення необхідності військового вторгнення у країни Балтії з метою нібито захисту російськомовних", – зробили висновки у ЦПД.

На думку Центру, поширення цих наративів свідчить про потенційне існування планів вторгнення до Литви, Латвії та Естонії протягом наступних чотирьох-шести років.