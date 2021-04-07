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ЦПК обвинил главу парламентского комитета Монастырского в фальсификации решения комитета

07.04.2021, 17:52
ЦПК обвинил главу парламентского комитета Монастырского в фальсификации решения комитета - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

4 марта депутат от Слуги народа и глава правоохранительного комитета Денис Монастырский обратился с письмом к спикеру Дмитрию Разумкову с просьбой отправить законопроект 4651, которым усиливается ответственность за ложь в декларации, в Венецианскую комиссию для получения их экспертного заключения. Однако такого решения профильный комитет по законопроекту не принимал, сообщает Центр противодействия коррупции.

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Там убеждены, что таким образом депутаты пытаются затянуть усиление ответственности за ложь в декларациях.

Монастырский, обращаясь к Разумкову, написал, что за принятие законопроекта в первом чтении и направление его в Венецианскую комиссию проголосовал комитет.

12 марта Разумков обратился к президенту Венецианской комиссии с просьбой предоставить экспертное заключение по законопроекту.

"Однако на самом заседании правоохранительного комитета 3 марта вопрос о направлении законопроекта 4651 в Венецианскую комиссию на голосование не ставился, а соответственно и решение рекомендовать его отправить не могло приниматься", – утверждают в ЦПК.

При обсуждении на комитете депутат Бакумов действительно внес такое предложение, но на голосование, говорят в ЦПК, глава комитета Монастырский его не выносил.

"Монастырский и Разумков, избранные в Раду от президентской партии, несмотря на инициативу президента о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях, сделали все, чтобы не рассмотреть этот законопроект до окончания периода декларирования 2020 года. То есть в представленных декларациях нет смысла искать ложь, потому что за нее депутатам светит максимум ограничение свободы. А сумма, от которой такое "жестокое" наказание предусматривается, равна элитной квартире в центре Киева – от 9 млн грн. За ложь на меньшие суммы даже такого наказания не предусмотрено, а из-за мизерных сроков давности дела не будут успевать даже расследовать", – прокомментировал эксперт ЦПК Антон Марчук.

Корреспондент LIGA.net пытался связаться с Монастырским, чтобы узнать его позицию, но депутат, к сожалению, на звонок не ответил.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский венецианская комиссия декларирование Дмитрий Разумков Денис Монастырский
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