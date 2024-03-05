Большинство конфликтов с ТЦК, снятые на камеру, вырваны из контекста – спикер

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил: "Как, где и между кем на самом деле возник конфликт, "непонятно"

Роман Истомин (Скриншот)

Большинство "конфликтов" между украинскими мужчинами и представителями военкоматов, которые попадают на камеру и распространяются по сети, "вырваны из контекста". Об этом в интервью Телеграфу заявил спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин.

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"<...> Большинство конфликтов, которые попадают в интернет, манипулятивные, вырванные из контекста, в которых есть только концовка. И если бы не комментарий к видео, то вряд ли можно было бы понять, что именно там происходит", – сказал он.

По словам Истомина, "обычно на видео какие-то люди в форме вроде бы ограничивают кого-то в правах", но как, где и между кем на самом деле возник конфликт, "непонятно".

"Срыв мобилизационной кампании на руку нашему врагу, и он будет использовать любые поводы для дискредитации. Как реальные, так и вымышленные, постановочные. Россияне с самого начала расшатывают тему мобилизации. И, к сожалению, это влияет на настроения украинцев", – сказал он.

1 марта в Тернопольской области скончался мужчина, который два дня провел в военкомате. Он болел эпилепсией, а на его теле были кровоподтеки и ушибы, утверждает специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона. Открыто уголовное производство.

В сентябре 2023 года ДБР задержало заместителя начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и СП и военнослужащего-водителя этого отдела. По данным следствия, эти военные причастны к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.

В декабре в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино" на Закарпатье утверждали, что на территорию комплекса зашли десятки человек в форме, задержали двух его работников и "вывезли в неизвестном направлении". Есть видео.

3 января 2024 года в сети появилось видео, на котором работники Харьковского областного ТЦК и СП силой затягивают мужчину в микроавтобус, несмотря на его сопротивление. По запросу LIGA.net пресс-служба военкомата пообещала выяснить обстоятельства "конфликта".

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