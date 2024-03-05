Більшість конфліктів з ТЦК, зняті на камеру, вирвані з контексту – речник

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив: "Як, де і між ким насправді виник конфлікт, "незрозуміло"

Роман Істомін (Скриншот)

Більшість "конфліктів" між українськими чоловіками та представниками військкоматів, які потрапляють на камеру і ширяться мережею, є "вирваними з контексту". Про це в інтерв'ю Телеграфу заявив речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін.

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"<...> Більшість конфліктів, які потрапляють в інтернет, маніпулятивні, вирвані з контексту, в яких є лише кінцівка. І якби не коментар до відео, то навряд чи можна було б зрозуміти, що саме там відбувається", – сказав він.

За словами Істоміна, "зазвичай на відео якісь люди у формі начебто обмежують когось у правах", але як, де і між ким насправді виник конфлікт, "незрозуміло".

"Зрив мобілізаційної кампанії на руку нашому ворогу, і він буде використовувати будь-які приводи для дискредитації. Як реальні, так і вигадані, постановочні. Росіяни від самого початку розхитують тему мобілізації. І, на жаль, це має вплив на настрої українців", – сказав він.

1 березня у Тернопільській області помер чоловік, який два дні провів у військкоматі. Він хворів на епілепсію, а на його тілі були синці та забої, стверджує спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Відкрито кримінальне провадження.

У вересні 2023 року ДБР затримало заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП та військовослужбовця-водія цього відділу. За даними слідства, ці військові причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

У грудні в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино", що на Закарпатті, стверджували, що на територію комплексу зайшли десятки людей у формі, затримали двох його працівників та "вивезли у невідомому напрямку". Є відео.

3 січня 2024 року у мережі з'явилося відео, на якому працівники Харківського обласного ТЦК та СП силоміць затягують чоловіка у мікроавтобус, попри його спротив. На запит LIGA.net пресслужба військкомату пообіцяла з'ясувати обставини "конфлікту".

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