Тупицкий об обысках ГБР: Они проводились не с целью расследования, а с другой целью

Александр Тупицкий, чье назначение на должность судьи КСУ ранее отменил Зеленский, прокомментировал обыски, которые сегодня утром провело у него дома Госбюро расследований. В комментарии корреспонденту LIGA.net он назвал обыск безосновательным и заявил, что попросит изменить подследственность дела.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

По словам Тупицкого, обыск проходил по месту проживания, в автомобиле жены и на даче у тещи.

"Обыски проводились не с целью расследования, а с другой целью. Поэтому в результате ничего, что интересовало следователей, найдено не было", – подчеркнул он.

Отстраненный глава Конституционного суда заявил, что обыск был безосновательным. "Они две недели ходили в Печерский суд за разрешением и судьи им отказывали в проведении обысков. И они сломали одну судью, которая, видимо, не разобралась. Поскольку в постановлении все написано шиворот-навыворот", – отметил он.

По словам Тупицкого, в таких обысках нет смысла, так как следствие по делу идет восемь лет и два года назад его трижды допрашивал следователь.

"Дело сфальсифицировали. Я прошу сменить подследственность и передать дело из ГБР в Нацполицию", – заявил Тупицкий.

Читайте также: Головатый ответил ГБР: Тупицкий все еще числится судьей и получает зарплату

Дарья Мостовая , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.