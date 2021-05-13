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Тупицкий об обысках ГБР: Они проводились не с целью расследования, а с другой целью

13.05.2021, 16:10
Тупицкий об обысках ГБР: Они проводились не с целью расследования, а с другой целью - Фото
Александр Тупицкий (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

Александр Тупицкий, чье назначение на должность судьи КСУ ранее отменил Зеленский, прокомментировал обыски, которые сегодня утром провело у него дома Госбюро расследований. В комментарии корреспонденту LIGA.net он назвал обыск безосновательным и заявил, что попросит изменить подследственность дела.

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По словам Тупицкого, обыск проходил по месту проживания, в автомобиле жены и на даче у тещи.

"Обыски проводились не с целью расследования, а с другой целью. Поэтому в результате ничего, что интересовало следователей, найдено не было", – подчеркнул он.

Отстраненный глава Конституционного суда заявил, что обыск был безосновательным. "Они две недели ходили в Печерский суд за разрешением и судьи им отказывали в проведении обысков. И они сломали одну судью, которая, видимо, не разобралась. Поскольку в постановлении все написано шиворот-навыворот", – отметил он.

По словам Тупицкого, в таких обысках нет смысла, так как следствие по делу идет восемь лет и два года назад его трижды допрашивал следователь.

"Дело сфальсифицировали. Я прошу сменить подследственность и передать дело из ГБР в Нацполицию", – заявил Тупицкий.

Читайте также: Головатый ответил ГБР: Тупицкий все еще числится судьей и получает зарплату

Дарья Мостовая, Юрий Смирнов
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обыски ксу гбр Александр Тупицкий
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