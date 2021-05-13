Тупицкий об обысках ГБР: Они проводились не с целью расследования, а с другой целью
Александр Тупицкий, чье назначение на должность судьи КСУ ранее отменил Зеленский, прокомментировал обыски, которые сегодня утром провело у него дома Госбюро расследований. В комментарии корреспонденту LIGA.net он назвал обыск безосновательным и заявил, что попросит изменить подследственность дела.
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По словам Тупицкого, обыск проходил по месту проживания, в автомобиле жены и на даче у тещи.
"Обыски проводились не с целью расследования, а с другой целью. Поэтому в результате ничего, что интересовало следователей, найдено не было", – подчеркнул он.
Отстраненный глава Конституционного суда заявил, что обыск был безосновательным. "Они две недели ходили в Печерский суд за разрешением и судьи им отказывали в проведении обысков. И они сломали одну судью, которая, видимо, не разобралась. Поскольку в постановлении все написано шиворот-навыворот", – отметил он.
По словам Тупицкого, в таких обысках нет смысла, так как следствие по делу идет восемь лет и два года назад его трижды допрашивал следователь.
"Дело сфальсифицировали. Я прошу сменить подследственность и передать дело из ГБР в Нацполицию", – заявил Тупицкий.
- 28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по факту подкупа свидетелей и введение суда в заблуждение. На следующий день Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца.
- 26 февраля 2021-го Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц, а 27 марта президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
- 12 апреля заседание КСУ, на котором должны были рассмотреть увольнение Тупицкого с должности судьи, не состоялось из-за неявки судей. После он сам несколько раз не являлся на заседания.
- 13 мая Госбюро расследований провело обыски у Тупицкого.
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