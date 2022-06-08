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Турция увидела в словах Зеленского надежду на возвращение к переговорам Украины и России

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 12:33
Турция увидела в словах Зеленского надежду на возвращение к переговорам Украины и России - Фото
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу (Фото: EPA)

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу надеется, что Украина и Россия могут вернуться к переговорам, видит для этого некие предпосылки. Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

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По его словам, в последние недели наблюдалось дистанцирование от переговоров, но в последние дни якобы видно, что "может быть основание" для возвращения к переговорному процессу.

"Это видно как по заявлениям Зеленского, так и в наших контактах", — сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции также снова выступил за "содействие" в этом вопросе. 

Читайте также: Подоляк объяснил, почему Россия сейчас активно продвигает тему переговоров 

Дмитрий Гриниченко
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война переговоры Турция
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