Турция увидела в словах Зеленского надежду на возвращение к переговорам Украины и России
08.06.2022, 12:33
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу (Фото: EPA)
Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу надеется, что Украина и Россия могут вернуться к переговорам, видит для этого некие предпосылки. Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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По его словам, в последние недели наблюдалось дистанцирование от переговоров, но в последние дни якобы видно, что "может быть основание" для возвращения к переговорному процессу.
"Это видно как по заявлениям Зеленского, так и в наших контактах", — сказал Чавушоглу.
Глава МИД Турции также снова выступил за "содействие" в этом вопросе.
- 11 мая президент Владимир Зеленский заявил, что с каждым преступлением россиян, о котором становится известно, все больше исчезает желание вести с Россией переговоры о возможности выйти из войны дипломатическим путем.
- 4 июня советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не собирается отказываться от мирных переговоров с Россией, но для их возобновления нужны изменения в позиции РФ.
- 7 июня Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным, если будет серьезно стоять вопрос окончания войны.
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