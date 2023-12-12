Туск отправится в Брюссель, чтобы убедить союзников "занять четкую позицию" по Украине
Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Сейме, что на днях отправится в Брюссель, чтобы убедить союзников действовать в защиту Украины.
"Через несколько десятков часов я уеду в Брюссель с надеждой и оправданной надеждой, что мы найдем способы убедить наших союзников занять четкую позицию в пользу свободы, в пользу республиканских ценностей и в защиту Украины от российской агрессии", – сказал он.
Сегодня в речи Туск также упомянул об Украине. Он подчеркнул, что задача нового польского правительства – требовать у западных союзников полной решительности в помощи Украине.
Он резюмировал тем, что больше не может слушать политиков, которые говорят, что они устали от ситуации в Украине.
- 8 декабря 2023 года Туск пообещал решить проблему блокады границы Польши и Украины после того, как станет главой правительства.
- Вечером 11 декабря Сейм Польши избрал Туска премьером.
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