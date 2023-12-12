Туск вирушить до Брюсселя, щоб переконати союзників "зайняти чітку позицію" щодо України

Ця заява пролунала в польському Сеймі, де сьогодні виступають Дональд Туск та його новопризначений уряд

Дональд Туск (Фото: ЕРА, PAWEL SUPERNAK)

Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що днями вирушить до Брюсселя, щоб переконати союзників діяти на захист України.

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"Через кілька десятків годин я поїду до Брюсселя з надією, і виправданою надією, що ми знайдемо способи переконати наших союзників зайняти чітку позицію на користь свободи, на користь республіканських цінностей і на захист України від російської агресії", – сказав він.

Сьогодні у промові Туск також згадав про Україну. Він наголосив, що задача нового польського уряду – вимагати у західних союзників повної рішучості в допомозі Україні.

Він резюмував тим, що "більше не може слухати політиків, які кажуть, що вони втомилися від ситуації в Україні".

8 грудня 2023 року Туск пообіцяв розв'язати проблему блокади кордону Польщі та України після того, як стане головою уряду.

Ввечері 11 грудня Сейм Польщі обрав Туска прем'єром.

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