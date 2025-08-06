Туск увидел в речи Навроцкого стремление завладеть полномочиями правительства
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в инаугурационном обращении президента Кароля Навроцкого он видит стремление завладеть полномочиями, которые принадлежат премьеру и Кабмину. Об этом сообщает польское информагентство PAP.
Туск отметил, что это впервые, когда он, находясь на посту, в выступлении президента слышит "четкое стремление" завладеть полномочиями правительства.
В то же время премьер-министр отметил, что конституция, на которую во время инаугурации неоднократно ссылался Навроцкий, является "однозначной".
"Я не уверен, но надеюсь, что этот иногда достаточно конфронтационный тон (Навроцкого. – Ред.) не будет иметь практических последствий. Но если нужно будет, мы будем твердо стоять как охранники конституции и правил", – подчеркнул премьер.
Он добавил, что выслушал обращение нового главы государства "спокойно и с надеждой, что в таких ключевых вопросах, как безопасность, польская армия, будет пространство для сотрудничества".
"Он должен быть, здесь другого выхода нет", – подчеркнул Туск, добавив, что Навроцкий "быстро привыкнет к реальной ситуации в Польше".
- Второй тур выборов в Польше состоялся 1 июня. 2 июня второй кандидат Тшасковский признал поражение и поздравил своего оппонента Навроцкого с победой.
- 6 августа Навроцкий принял президентскую присягу перед Национальным собранием и вступил в должность президента Республики Польша.
- В этот же день Навроцкий анонсировал принятие новой конституции, ведь положения действующего основного закона, по его словам, не соответствуют нынешней ситуации.
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