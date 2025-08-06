Туск побачив у промові Навроцького прагнення заволодіти повноваженнями уряду

За словами Туска, він вперше у виступі президента чує "чітке прагнення" заволодіти повноваженнями уряду

Дональд Туск (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в інавгураційному зверненні президента Кароля Навроцького він вбачає прагнення заволодіти повноваженнями, які належать прем’єру та Кабміну. Про це повідомляє польське інформагентство PAP.

Туск зазначив, що це вперше, коли він, перебуваючи на посаді, у виступі президента чує "чітке прагнення" заволодіти повноваженнями уряду.

Водночас прем'єр-міністр зауважив: конституція, на яку під час інавгурації неодноразово посилався Навроцький, є "однозначною".

"Я не впевнений, але сподіваюся, що цей іноді досить конфронтаційний тон (Навроцького. – Ред.) не матиме практичних наслідків. Але якщо потрібно буде, ми твердо стоятимемо як охоронці конституції та правил", – підкреслив прем'єр.

Він додав, що вислухав звернення нового глави держави "спокійно й з надією, що в таких ключових питаннях, як безпека, польська армія, буде простір для співпраці".

"Він має бути, тут іншого виходу немає", – наголосив Туск, додавши, що Навроцький "швидко звикне до реальної ситуації в Польщі".