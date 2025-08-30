Туск вместе с Фон дер Ляйен посетят польско-белорусскую границу

Топ-чиновники отправятся к границе в рамках визита президента Еврокомиссии в Польшу

Дональд Туск и Урсула фон дер Ляйен (Фото: wikimedia.org)

31 августа премьер-министр Дональд Туск и президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетят польско-белорусскую границу. Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.

Отмечается, что они отправятся к границе в рамках визита президента Еврокомиссии в Польшу.

Основной темой переговоров будет оборона и безопасность, в том числе защита восточной границы Польши и программы SAFE.

Туск и фон дер Ляйен также обсудят мирный процесс и гарантии безопасности для Украины, а также программы ЕС, направленные на усиление европейских оборонных возможностей, сообщили в правительстве.

Кроме того, топ-чиновники посетят склад с компонентами для польской программы "Восточный щит".