Туск вместе с Фон дер Ляйен посетят польско-белорусскую границу
31 августа премьер-министр Дональд Туск и президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетят польско-белорусскую границу. Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.
Отмечается, что они отправятся к границе в рамках визита президента Еврокомиссии в Польшу.
Основной темой переговоров будет оборона и безопасность, в том числе защита восточной границы Польши и программы SAFE.
Туск и фон дер Ляйен также обсудят мирный процесс и гарантии безопасности для Украины, а также программы ЕС, направленные на усиление европейских оборонных возможностей, сообщили в правительстве.
Кроме того, топ-чиновники посетят склад с компонентами для польской программы "Восточный щит".
- В сентябре на территории Польши состоятся масштабные военные учения, в которых примут участие военнослужащие страны и союзников НАТО.
- Тем временем Литва закрыла воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью на фоне инцидентов с проникновением дронов и приближения российско-белорусских учений.
- В конце августа в Польшу также залетел и взорвался российский беспилотник.
- 21 августа МИД Польши вручило России ноту протеста в связи с падением беспилотника в Люблинском воеводстве.
