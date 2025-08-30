Туск разом з Фон дер Ляєн відвідають польсько-білоруський кордон
31 серпня прем'єр-міністр Дональд Туск та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідають польсько-білоруський кордон. Про це повідомляє пресслужба польського уряду.
Зазначається, що вони вирушать до кордону у рамках візиту президентки Єврокомісії до Польщі.
Основною темою перемовин буде оборона й безпека, у тому числі захист східного кордону Польщі та програми SAFE.
Туск та фон дер Ляєн також обговорять мирний процес та безпекові гарантії для України, а також програми ЄС, спрямовані на посилення європейських оборонних спроможностей, повідомили в уряді.
Крім того, топпосадовці відвідають склад з компонентами для польської програми "Східний щит".
- У вересні на території Польщі відбудуться масштабні військові навчання, в яких візьмуть участь військовослужбовці країни та союзників НАТО.
- Тим часом Литва закрила повітряний простір уздовж частини кордону з Білоруссю на тлі інцидентів з проникненням дронів і наближення російсько-білоруських навчань.
- Наприкінці серпня до Польщі також залетів та вибухнув російський безпілотник.
- 21 серпня МЗС Польщі вручило Росії ноту протесту у зв’язку з падінням безпілотника у Люблінському воєводстві.
