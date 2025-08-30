Туск разом з Фон дер Ляєн відвідають польсько-білоруський кордон

Топпосадовці вирушать до кордону у рамках візиту президентки Єврокомісії до Польщі

Дональд Туск та Урсула фон дер Ляєн (Фото: wikimedia.org)

31 серпня прем'єр-міністр Дональд Туск та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідають польсько-білоруський кордон. Про це повідомляє пресслужба польського уряду.

Зазначається, що вони вирушать до кордону у рамках візиту президентки Єврокомісії до Польщі.

Основною темою перемовин буде оборона й безпека, у тому числі захист східного кордону Польщі та програми SAFE.

Туск та фон дер Ляєн також обговорять мирний процес та безпекові гарантії для України, а також програми ЄС, спрямовані на посилення європейських оборонних спроможностей, повідомили в уряді.

Крім того, топпосадовці відвідають склад з компонентами для польської програми "Східний щит".