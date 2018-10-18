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18.10.2018, 22:51

У Балуха ослаблено здоровье, но держится он бодро - жена

У Балуха ослаблено здоровье, но держится он бодро - жена - Фото
Владимир Балух Фото: Anton Naumlyuk

Оккупанты разрешили Наталье Балух первое за все время свидание с мужем

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У политзаключенного в оккупированном Россией Крыму украинца Владимира Балуха ослабено здоровье, но держится он бодро. Об этом сообщила Крымской правозащитной группе супруга политзаключенного Наталья, которую 17 октября пустили на первое за все время свидание с Балухом в СИЗО Симферополя.

По словам Натальи, свидание было коротким, мужа она видела через стекло, разговаривала с ним по телефону около полутора часов.

По ее словам, Балух держится бодро, несмотря на ослабленное голодовкой здоровье. У него ослаблен иммунитет, и в это время он болеет ОРЗ. Помимо обострения хронических заболеваний, Балуха мучает зубная боль.

Жена передала Балуху необходимые лекарства. Так как на время этапа он прекратил голодовку, супруга передала ему каши, орехи, овощи и другое.

По информации Натальи, Балуха 18 октября должны были этапировать в керченскую колонию.

8 декабря 2016 года жителя Крыма Балуха задержали дома силовики оккупантов. "Суд" дал ему 4 года и 11 месяцев тюрьмы по двум фейковым делам о хранении боеприпасов и "избиении начальника ИВС". С 19 марта 2018 года Балух держал голодовку, похудев на 35 кг, но прекратил ее в начале октября. 9 октября архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент сообщил, что состояние здоровья Балуха критическое.

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Теги: политзаключенные, Владимир Балух
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