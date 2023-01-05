У Байдена не ожидают замедления войны зимой, тысячи бойцов ВСУ учат маневрам в Европе — WP
В администрации президента США Джо Байдена не ожидают замедления войны РФ против Украины зимой, а тысячи бойцов ВСУ учатся маневрам в Европе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.
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По словам чиновников, Вооруженным Силам Украины необходима возможность проводить общевойсковые маневры, а бронетехника от союзников позволит им вступить в бой с противником и двигаться вперед под огнем.
В США считают, что боевые действия продолжатся в "обозримом будущем", а война не замедлится зимой.
Отмечается, что вместо обучения небольших подразделений с определенными системами вооружений союзники теперь выводят тысячи украинских воинов с фронта для обучения комбинированным маневрам в Европе.
- Ранее Байден подтвердил, что в Соединенных Штатах идет обсуждение поставок американских боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ.
- США в ближайшее время намерены предоставить Украине новую военную помощь, которая может включать дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.
- Также Франция решила передать Украине легкие танки AMX-10 RC и бронированные машины Bastion.
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