У Байдена не ожидают замедления войны зимой, тысячи бойцов ВСУ учат маневрам в Европе — WP

В администрации президента США Джо Байдена не ожидают замедления войны РФ против Украины зимой, а тысячи бойцов ВСУ учатся маневрам в Европе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.

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По словам чиновников, Вооруженным Силам Украины необходима возможность проводить общевойсковые маневры, а бронетехника от союзников позволит им вступить в бой с противником и двигаться вперед под огнем.

В США считают, что боевые действия продолжатся в "обозримом будущем", а война не замедлится зимой.

Отмечается, что вместо обучения небольших подразделений с определенными системами вооружений союзники теперь выводят тысячи украинских воинов с фронта для обучения комбинированным маневрам в Европе.

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Дмитро Гриниченко

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