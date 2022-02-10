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У Байдена отреагировали на "терпи, моя красавица" от Путина в адрес Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 07:18
У Байдена отреагировали на
Джен Псаки (Фото - ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена неоднократно выражала озабоченность неправдивыми и воинственными заявлениями представителей российской власти. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, комментируя заявление президента Владимира Путина, который о недовольстве представителей украинской власти минскими соглашениями сказал: "Нравится не нравится – терпи, моя красавица. Выполнять надо!"

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Один из репортеров попросил Псаки отреагировать на фразу Путина и сказал, что ее многие русскоязычные восприняли "как шутку об изнасиловании, адресованную Украине".

Псаки ответила, что любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение у всех в американском правительстве, независимо от того, исходит она из уст американского или иностранного чиновника.

"Мы никогда не сдерживали озабоченности по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства, а также воинственной риторики, исходящей из их ртов", – добавила спикер Белого дома.

При этом она не ответила, связывался ли Вашингтон по этому поводу с Кремлем.

Президент Владимир Зеленский, комментируя слова Путина "терпи, красавица", спросил – не был ли президент России пьян.

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Марк Сировой
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