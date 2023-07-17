У Байдена высказались о наступлении ВСУ: РФ получает огромный урон, Украина прогрессирует

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вооруженные Силы Украины наносят огромный урон армии РФ при наступлении на Донбассе и юге. Об этом он сообщил в интервью CBS News.

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По его словам, сейчас ВСУ наступают на востоке и юге, нанося огромный урон россиянам, а западные союзники работают над ужесточением санкций против России, чтобы подорвать ее военно-промышленный потенциал.

"Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать на РФ военное давление. Так что я думаю, что в конце концов, если Россия решит продолжать войну, это дорого обойдется России. И Украина продолжит прогрессировать на поле боя", — сказал Салливан.

Он отметил, что США собираются убедиться, что Украина получит долгосрочную поддержку.

"И, наконец, да, мы очень просто сказали в НАТО, что будущее Украины в НАТО. Мы имели в виду это. Это не обсуждается. Это то, к чему теперь привержены все 31 союзник", — резюмировал чиновник.

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