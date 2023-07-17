У Байдена висловилися про наступ ЗСУ: Армія Росії отримує величезну шкоду, Україна прогресує
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Збройні Сили України завдають величезної шкоди армії РФ у ході наступу на Донбасі та півдні. Про це він повідомив в інтерв'ю CBS News.
За його словами, зараз ЗСУ наступають на сході та півдні, завдаючи величезної шкоди росіянам, а західні союзники працюють над посиленням санкцій проти Росії, щоб підірвати її військово-промисловий потенціал.
"Ми продовжимо чинити економічний тиск на Росію, а українці продовжать чинити на РФ військовий тиск. Тож я думаю, що зрештою, якщо Росія вирішить продовжувати війну, це їй дорого обійдеться. І Україна продовжить прогресувати на полі бою", — сказав Салліван.
Він зазначив, що США мають намір переконатися, що Україна отримає довгострокову підтримку.
"І нарешті – так, ми дуже просто сказали в НАТО, що майбутнє України в НАТО. Ми мали на увазі це. Це не обговорюється. Це те, до чого тепер віддані всі 31 союзник", — резюмував чиновник
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