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У Байдена висловилися про наступ ЗСУ: Армія Росії отримує величезну шкоду, Україна прогресує

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17.07.2023, 13:32
У Байдена висловилися про наступ ЗСУ: Армія Росії отримує величезну шкоду, Україна прогресує - Фото
Джейк Саллiван (Фото: EPA)

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Збройні Сили України завдають величезної шкоди армії РФ у ході наступу на Донбасі та півдні. Про це він повідомив в інтерв'ю CBS News.

За його словами, зараз ЗСУ наступають на сході та півдні, завдаючи величезної шкоди росіянам, а західні союзники працюють над посиленням санкцій проти Росії, щоб підірвати її військово-промисловий потенціал.

"Ми продовжимо чинити економічний тиск на Росію, а українці продовжать чинити на РФ військовий тиск. Тож я думаю, що зрештою, якщо Росія вирішить продовжувати війну, це їй дорого обійдеться. І Україна продовжить прогресувати на полі бою", — сказав Салліван.

Він зазначив, що США мають намір переконатися, що Україна отримає довгострокову підтримку.

"І нарешті –  так, ми дуже просто сказали в НАТО, що майбутнє України в НАТО. Ми мали на увазі це. Це не обговорюється. Це те, до чого тепер віддані всі 31 союзник", — резюмував чиновник

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Дмитро Гриниченко
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