У Буданова помогают российским повстанцам: Нужно освободить их страну от Путина
Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Главное управление разведки Минобороны помогает Российскому добровольческому корпусу, Легиону Свобода России и Сибирскому батальону в их операциях на территории РФ. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, разведка помогает российским повстанцами, так как это является обязанностью Украины.

Он отметил, что эти люди помогают освободить Украину от оккупантов. 

"Мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта, непосредственное участие принимают в серьезных операциях", — сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что Украина должна помогать россиянам, которые хотят освободить РФ от режима диктатора Владимира Путина

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