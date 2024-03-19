У Буданова помогают российским повстанцам: Нужно освободить их страну от Путина

Юсов заявил, что помощь российским добровольцам — это обязанность Украины

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Главное управление разведки Минобороны помогает Российскому добровольческому корпусу, Легиону Свобода России и Сибирскому батальону в их операциях на территории РФ. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, разведка помогает российским повстанцами, так как это является обязанностью Украины.

Он отметил, что эти люди помогают освободить Украину от оккупантов.

"Мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта, непосредственное участие принимают в серьезных операциях", — сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что Украина должна помогать россиянам, которые хотят освободить РФ от режима диктатора Владимира Путина.

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