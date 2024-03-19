У Буданова помогают российским повстанцам: Нужно освободить их страну от Путина
Главное управление разведки Минобороны помогает Российскому добровольческому корпусу, Легиону Свобода России и Сибирскому батальону в их операциях на территории РФ. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
По его словам, разведка помогает российским повстанцами, так как это является обязанностью Украины.
Он отметил, что эти люди помогают освободить Украину от оккупантов.
"Мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта, непосредственное участие принимают в серьезных операциях", — сказал Юсов.
Представитель ГУР подчеркнул, что Украина должна помогать россиянам, которые хотят освободить РФ от режима диктатора Владимира Путина.
- С 12 марта в России началась новая операция оппозиционных к действующему режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Российский добровольческий корпус, Сибирский батальон.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".
- 16 марта эти подразделения призвали российского диктатора Владимира Путина выйти с ними на связь, "если сохранилось мужество".
- Буданов заявил, что целью операции было оттягивание резервов армии России с фронта в Украине, дискредитация "выборов" в РФ, чтобы призвать мировую общественность не признавать диктатора Владимира Путина легитимным, а также "пробуждение сознания россиян".
Читайте также: Легион Свобода России озвучил потери оккупантов в Белгородской и Курской областях — сводка