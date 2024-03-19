У Буданова допомагають російським повстанцям: Потрібно звільнити їхню країну від Путіна

Юсов заявив, що допомога російським добровольцям – це обов'язок України

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Головне управління розвідки Міноборони допомагає Російському добровольчому корпусу, Легіону Свобода Росії та Сибірському батальйону під час їхніх операцій на території РФ. Про це повідомив представник відомства Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, розвідка допомагає російським повстанцями, оскільки це обов'язок України.

Він наголосив, що ці люди допомагають звільнити Україну від окупантів.

"Мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, безпосередню участь беруть у серйозних операціях", – сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що Україна має допомагати росіянам, які хочуть звільнити РФ від режиму диктатора Володимира Путіна.

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