У Буданова допомагають російським повстанцям: Потрібно звільнити їхню країну від Путіна
Головне управління розвідки Міноборони допомагає Російському добровольчому корпусу, Легіону Свобода Росії та Сибірському батальйону під час їхніх операцій на території РФ. Про це повідомив представник відомства Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
За його словами, розвідка допомагає російським повстанцями, оскільки це обов'язок України.
Він наголосив, що ці люди допомагають звільнити Україну від окупантів.
"Мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, безпосередню участь беруть у серйозних операціях", – сказав Юсов.
Представник ГУР наголосив, що Україна має допомагати росіянам, які хочуть звільнити РФ від режиму диктатора Володимира Путіна.
- З 12 березня у Росії розпочалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".
- 16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".
- Буданов заявив, що метою операції було відтягування резервів армії Росії з фронту в Україні, дискредитація "виборів" у РФ, щоб закликати світову громадськість не визнавати диктатора Володимира Путіна легітимним, а також "пробудження свідомості росіян".
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