У Буданова предупредили о новой ИПСО РФ. Будут обвинять Зеленского в подрыве Каховской ГЭС

Российские оккупанты собираются устроить информационно-психологическую операцию с обвинением президента Владимира Зеленского в подрыве Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведка заявляет, что получила информацию о том, что в Кремле запустили новый этап кампании по дискредитации украинского руководства — подготовлена серия материалов, которые, согласно задумке Москвы, должны переложить на Украину вину за подрыв Каховской ГЭС и создать условия для политического кризиса.

Заголовки публикаций имеют "кричащий" характер и содержат прямые обвинения в адрес военно-политического руководства Украины и президента Зеленского:

— "Так не доставайся ты никому! Отчаявшись добиться успеха в возможном наступлении, Зеленский перешел к тактике выжженной земли, но направленной против своего народа";

— "Взрыв дамбы должен "смыть" Зеленского";

— "Зеленский делает все, чтобы перестать быть "нашим мерзавцем";

— "Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину".

ГУР утверждает, что под каждым материалом будут размещать комментарии с фейковых аккаунтов якобы от имени украинских и иностранных пользователей — они должны создать впечатление "живой" дискуссии и привлечь реальных людей к обсуждению.

Бюджет проекта россиян составляет примерно $6 млн с возможностью дальнейшего увеличения, сказано в сообщении.

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