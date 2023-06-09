UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Буданова предупредили о новой ИПСО РФ. Будут обвинять Зеленского в подрыве Каховской ГЭС

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 10:27
У Буданова предупредили о новой ИПСО РФ. Будут обвинять Зеленского в подрыве Каховской ГЭС - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Российские оккупанты собираются устроить информационно-психологическую операцию с обвинением президента Владимира Зеленского в подрыве Каховской  гидроэлектростанции. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Разведка заявляет, что получила информацию о том, что в Кремле запустили новый этап кампании по дискредитации украинского руководства — подготовлена серия материалов, которые, согласно задумке Москвы, должны переложить на Украину вину за подрыв Каховской ГЭС и создать условия для политического кризиса. 

Заголовки публикаций имеют "кричащий" характер и содержат прямые обвинения в адрес военно-политического руководства Украины и президента Зеленского:

— "Так не доставайся ты никому! Отчаявшись добиться успеха в возможном наступлении, Зеленский перешел к тактике выжженной земли, но направленной против своего народа";

— "Взрыв дамбы должен "смыть" Зеленского";

— "Зеленский делает все, чтобы перестать быть "нашим мерзавцем";

— "Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину".

ГУР утверждает, что под каждым материалом будут размещать комментарии с фейковых аккаунтов якобы от имени украинских и иностранных пользователей — они должны создать впечатление "живой" дискуссии и привлечь реальных людей к обсуждению. 

Бюджет проекта россиян составляет примерно $6 млн с возможностью дальнейшего увеличения, сказано в сообщении. 

Читайте также: На Западе пишут, что по Каховской ГЭС "не все так однозначно". Минобороны: За деньги РФ 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнапропагандадезинформацияразведкакаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 