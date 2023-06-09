У Буданова предупредили о новой ИПСО РФ. Будут обвинять Зеленского в подрыве Каховской ГЭС
Российские оккупанты собираются устроить информационно-психологическую операцию с обвинением президента Владимира Зеленского в подрыве Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Разведка заявляет, что получила информацию о том, что в Кремле запустили новый этап кампании по дискредитации украинского руководства — подготовлена серия материалов, которые, согласно задумке Москвы, должны переложить на Украину вину за подрыв Каховской ГЭС и создать условия для политического кризиса.
Заголовки публикаций имеют "кричащий" характер и содержат прямые обвинения в адрес военно-политического руководства Украины и президента Зеленского:
— "Так не доставайся ты никому! Отчаявшись добиться успеха в возможном наступлении, Зеленский перешел к тактике выжженной земли, но направленной против своего народа";
— "Взрыв дамбы должен "смыть" Зеленского";
— "Зеленский делает все, чтобы перестать быть "нашим мерзавцем";
— "Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину".
ГУР утверждает, что под каждым материалом будут размещать комментарии с фейковых аккаунтов якобы от имени украинских и иностранных пользователей — они должны создать впечатление "живой" дискуссии и привлечь реальных людей к обсуждению.
Бюджет проекта россиян составляет примерно $6 млн с возможностью дальнейшего увеличения, сказано в сообщении.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- В Укргидроэнерго заявили, что ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, заявил гендиректор.
- Президент Зеленский сказал, что подрыв ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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