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У Буданова попередили про нову ІПСО росіян. Звинувачуватимуть Зеленського у підриві Каховської ГЕС

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 10:27
У Буданова попередили про нову ІПСО росіян. Звинувачуватимуть Зеленського у підриві Каховської ГЕС - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Російські окупанти збираються влаштувати інформаційно-психологічну операцію зі звинуваченням президента Володимира Зеленського у підриві Каховської гідроелектростанції. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Розвідка заявляє, що отримала інформацію про те, що в Кремлі запустили новий етап кампанії з дискредитації українського керівництва — підготовлено серію матеріалів, які, згідно з задумом Москви, мають перекласти на Україну провину за підрив Каховської ГЕС і створити умови для політичної кризи.

Заголовки публікацій мають "кричущий" характер і містять прямі звинувачення на адресу військово-політичного керівництва України та президента Зеленського:

— "Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягти успіху в можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але спрямованої проти свого народу";

— "Вибух дамби повинен "змити" Зеленського";

— "Зеленський робить все, щоб перестати бути "нашим мерзотником";

— "Підрив дамби втопить Зеленського та Україну".

ГУР стверджує, що під кожним матеріалом розміщуватимуть коментарі з фейкових акаунтів нібито від імені українських та іноземних користувачів — вони мають створити враження "живої" дискусії та залучити реальних людей до обговорення.

Бюджет проєкту росіян становить приблизно $6 млн із можливістю подальшого збільшення, йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Заході пишуть – щодо Каховської ГЕС "не все так однозначно". Міноборони: Проплачено Росією 

Дмитро Гриниченко
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Володимир Зеленськийвійнадезінформаціярозвідкапропагандакаховська гес
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