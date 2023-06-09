У Буданова попередили про нову ІПСО росіян. Звинувачуватимуть Зеленського у підриві Каховської ГЕС
Російські окупанти збираються влаштувати інформаційно-психологічну операцію зі звинуваченням президента Володимира Зеленського у підриві Каховської гідроелектростанції. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Розвідка заявляє, що отримала інформацію про те, що в Кремлі запустили новий етап кампанії з дискредитації українського керівництва — підготовлено серію матеріалів, які, згідно з задумом Москви, мають перекласти на Україну провину за підрив Каховської ГЕС і створити умови для політичної кризи.
Заголовки публікацій мають "кричущий" характер і містять прямі звинувачення на адресу військово-політичного керівництва України та президента Зеленського:
— "Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягти успіху в можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але спрямованої проти свого народу";
— "Вибух дамби повинен "змити" Зеленського";
— "Зеленський робить все, щоб перестати бути "нашим мерзотником";
— "Підрив дамби втопить Зеленського та Україну".
ГУР стверджує, що під кожним матеріалом розміщуватимуть коментарі з фейкових акаунтів нібито від імені українських та іноземних користувачів — вони мають створити враження "живої" дискусії та залучити реальних людей до обговорення.
Бюджет проєкту росіян становить приблизно $6 млн із можливістю подальшого збільшення, йдеться у повідомленні.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, вирішення жодних інших завдань такого повного знищення греблі не вимагало б, заявив гендиректор Укргідроенерго.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що підрив Каховської ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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