"У Москвы нет права голоса". Кулеба осудил желание России делить Европу на зоны влияния
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, какими будут отношения Украины и Евросоюза. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Станице Луганской на линии разграничения на Донбассе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
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"Мы действительно сильнее вместе, когда работаем совместно с Евросоюзом. Это отношения исключительно Киева и Брюсселя. Москва не имеет никакого права голоса", – сказал Кулеба.
Кулеба заявил, что "Украина и Европейский союз едины в том, что Россия не имеет права определять, куда, как, когда может расширяться ЕС".
Глава украинской дипломатии напомнил, что один из ключевых элементов сдерживания России – подготовка новых болезненных санкций.
- В декабре 2021 года Боррель пригрозил России полным пакетом санкций в случае вторжения и добивается, чтобы ЕС был полноправным участником переговоров о безопасности в Европе.
- Боррель опасался, что кроме вторжения России в Украине могут случиться другие тревожные сценарии.
- 5 января 2022 года верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Боррель поддержал Украину визитом: он посетил Харьков и отправился на линию разграничения на Донбассе.
- В январе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
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