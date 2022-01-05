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"У Москвы нет права голоса". Кулеба осудил желание России делить Европу на зоны влияния

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 18:58
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Фото – пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, какими будут отношения Украины и Евросоюза. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Станице Луганской на линии разграничения на Донбассе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

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"Мы действительно сильнее вместе, когда работаем совместно с Евросоюзом. Это отношения исключительно Киева и Брюсселя. Москва не имеет никакого права голоса", – сказал Кулеба.

Кулеба заявил, что "Украина и Европейский союз едины в том, что Россия не имеет права определять, куда, как, когда может расширяться ЕС".

Глава украинской дипломатии напомнил, что один из ключевых элементов сдерживания России – подготовка новых болезненных санкций.

  • В декабре 2021 года Боррель пригрозил России полным пакетом санкций в случае вторжения и добивается, чтобы ЕС был полноправным участником переговоров о безопасности в Европе.
  • Боррель опасался, что кроме вторжения России в Украине могут случиться другие тревожные сценарии.
  • 5 января 2022 года верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Боррель поддержал Украину визитом: он посетил Харьков и отправился на линию разграничения на Донбассе.
  • В январе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
    Александр Матвиенко
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    агрессия России геополитика вторжение дмитрий кулеба Жозеп Боррель
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