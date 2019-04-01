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01.04.2019, 09:01

У Порошенко показали итоги своего параллельного подсчета голосов

У Порошенко показали итоги своего параллельного подсчета голосов - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Нет больших разбежностей с тем, что показал национальный экзитпол и промежуточные цифры ЦИК

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Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко показал данные своего параллельного подсчета голосов первого тура выборов. Фото табло с показателями основных кандидатов передал корреспондент LIGA.net.

По данным штаба действующего главы государства, Порошенко набирает 16,2% голосов, уступая лидеру - шоумену Владимиру Зеленскому, у которого 29,8%.

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Эти цифры более-менее коррелируют с данными национального экзитпола и промежуточной информацией из ЦИК.

Фото: Юрий Смирнов / LIGA.net

Согласно окончательным результатам национального экзитполаВладимир Зеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

Так как никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, 21 апреля состоится второй тур выборов.

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Теги: выборы, выборы-2019, подсчет
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