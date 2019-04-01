Выборы-2019: ЦИК обнародовал данные подсчета 50% голосов

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центризбирком обработал половину протоколов. На табло ЦИК по состоянию на 08:37 утра 1 апреля - такие промежуточные результаты первого тура выборов президента Украины:

- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,2% голосов;

- действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 16,64%;

- лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,08%.

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Фото: cvk.gov.ua

21 апреля состоится второй тур выборов.

Согласно окончательным результатам национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

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