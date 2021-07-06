У Порошенко самый высокий президентский антирейтинг. Зеленский на четвертом месте – опрос
Лидер Европейской солидарности Петр Порошенко имеет самый высокий президентский антирейтинг, действующий глава государства Владимир Зеленский – на четвертом месте. Об этом говорится в результатах опроса соцгруппы Рейтинг.
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У респондентов спрашивали, за кого бы они не проголосовали на президентских выборах ни при каких обстоятельствах. Получились такие результаты антирейтинга:
Петр Порошенко – 45%
Юрий Бойко (один из лидеров ОПЗЖ) – 36%
Юлия Тимошенко (лидер Батькивщины) – 32%
Владимир Зеленский – 27%
Олег Ляшко (лидер Радикальной партии) – 24%.
Кроме того, каждый шестой не проголосовал бы за Арсения Яценюка (экс-премьер), Олега Тягнибока (лидер ВО Свобода) и Евгения Мураева (лидер партии Наши).
Опрос проводился с 30 июня по 3 июля по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. По телефону опросили 2500 совершеннолетних украинцев. Теоретическая погрешность – не более 2%. На вопрос LIGA.net о наличии или отсутствии заказчика у этого исследования, в компании ответили, что это закрытая информация.
- В этом же опросе у Зеленского оказался самый высокий президентский рейтинг, кроме того он побеждает любого оппонента во втором туре.
- Также в этом опросе показатели Слуги народа выросли, а Евросолидарности и ОПЗЖ просели в сравнении с маем.
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