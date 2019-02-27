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27.02.2019, 13:49

У Путина отреагировали на скандал в украинской оборонке

У Путина отреагировали на скандал в украинской оборонке - Фото
Дмитрий Песков (скриншот видео)

Пресс-секретарь президента России прокомментировал причастность РФ к контрабанде деталей для техники ВСУ

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В Кремле назвали "абсурдом" возможности поставки из России контрабандой запчастей для военной техники Вооруженных сил Украины, поскольку продукция двойного назначения находится под специальным контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос известно ли ему о скандале в Украине в связи с контрабандными поставками запчастей из РФ, сообщает УНИАН.

Песков отметил, что не в курсе деталей этого скандала.

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Он подчеркнул, что считает "абсурдной" информацию о поставке контрабандой запчастей из России. "Звучит достаточно абсурдно, но не могу ничего сказать однозначно, потому что не располагаю информацией", - сказал он.

При этом Песков попросил рассказать детали этого скандала.

Отвечая на уточняющий вопрос, могла из России поставляться контрабандой продукция двойного назначения, на чем, согласно журналистского расследования зарабатывало окружение президента Украины, Песков сказал: "Нет, весь оборот продукции двойного назначения находится под специальным контролем. Этот специальный контроль осуществляется с целью предотвращения неконтролируемых передвижений этой продукции, этого специального имущества".

25 февраля журналисты-расследователи заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын Гладковского - партнера президента Петра Порошенко

В госконцерне Укроборонпром отреагировали: там считают некорректным оценивать содержание информации, обнародованной в программе Наші гроші, поскольку журналисты не указали источники ее получения.

Порошенко поддержал отстранение от исполнения обязанностей первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского на время расследования и потребовал от правоохранительных органов провести срочную проверку обнародованной информации.

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Теги: петр порошенко, ВСУ, дмитрий песков, техника, причастность рф
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