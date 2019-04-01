У Путина ответили Зеленскому о Донбассе и Крыме

Дмитрий Песков (скриншот видео)

Власть страны-агрессора готова объяснить кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, что Россия якобы не оккупирует украинские территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандистские СМИ.

При этом Песков соврал, отметив, что Москва "не оккупирует никакие территории".

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"Непризнанные "республики" Донбасса отторгнуты самой Украиной… Упоминание Крыма в этом контексте считаем недопустимым", - подчеркнул он и добавил, что тема Крыма "закрыта раз и навсегда".

Он убежден, что аннексия Крыма прошла якобы по всем нормам международного права и не подлежит обсуждению.

Центральная избирательная комиссия обработала практически 70,61% протоколов. По состоянию на 12:30 дня 1 апреля Зеленский лидирует с 30,46% голосовю

31 марта Зеленский ответил на вопрос журналистов, что он скажет президенту РФ Владимиру Путину, если станет президентом и встретится с ним.

"Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, помогали на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути?", - сказал он.