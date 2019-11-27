У Путина прокомментировали возврат оборудования с кораблей

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев/ЕРА)

Украина и Россия ведут переговоры по вопросу оборудования с возвращенных кораблей, эта тема поднималась во время телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

На вопрос, планируется ли возврат оборудования, снятого оккупантами с украинских кораблей, Песков ответил, что "осуществляются соответствующие контакты", но деталями он не располагает.

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