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У Путина прокомментировали возврат оборудования с кораблей

У Путина прокомментировали возврат оборудования с кораблей - Фото
Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев/ЕРА)
27.11.2019, 11:44

Детали переговоров об оборудовании в Кремле не сообщают

Украина и Россия ведут переговоры по вопросу оборудования с возвращенных кораблей, эта тема поднималась во время телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

На вопрос, планируется ли возврат оборудования, снятого оккупантами с украинских кораблей, Песков ответил, что "осуществляются соответствующие контакты", но деталями он не располагает.

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Владимир Зеленский владимир путин корабли оборудование
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