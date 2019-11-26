Зеленский – Путину: Верните все, что было на кораблях, или больше

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил во время вчерашнего разговора президенту РФ Владимиру Путину, что Россия должна вернуть пропавшее с украинских кораблей оборудование, но "может и больше". Об этом глава государства сообщил во время совместного брифинга с лидером Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Мы обсудили, чтобы российская сторона вернула нам все, что было до этого. Можно и больше. Хотя бы наше", - рассказал Зеленский.

При этом президент добавил, что вопросы нормандской встречи с Путиным не обсуждались, поскольку это "было бы нечестно" по отношению к другим лидерам нормандской четверки.

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