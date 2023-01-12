У Путина вбросили, что Запад "раздражен коррупцией Украины". МИД: Ничего у РФ не получится

Заявляя, как Запад "раздражен коррупцией в Украине", Россия тщетно пытается вбить клин между Украиной и союзниками на фоне успешного противостояния оккупантам. Об этом заявил в Facebook представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии на очередной вброс Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского диктатора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Дипломат напомнил, что Москва также активно пытается дискредитировать и военную помощь Запада, распространяя фейки о ее попадании в руки контрабандистов.

"Классический тезис по методике русской пропаганды. <...> Ничего у них не получится. Как отметил Дмитрий Кулеба, в 2023 году нас ждет каскад хороших новостей о предоставлении и новейшего оружия, и новой финансовой помощи", – заявил Николенко.

По его словам, иностранные партнеры Украины "как никогда решительны в обеспечении победы Украины".

Читайте также: "Сенсация! Зеленский – еврей и Байрактар". Как ФСБ использует TikTok – The Insider

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.