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У Путина вбросили, что Запад "раздражен коррупцией Украины". МИД: Ничего у РФ не получится

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 12:00
У Путина вбросили, что Запад
Дмитрий Песков (фото - ЕРА)

Заявляя, как Запад "раздражен коррупцией в Украине", Россия тщетно пытается вбить клин между Украиной и союзниками на фоне успешного противостояния оккупантам. Об этом заявил в Facebook представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии на очередной вброс Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского диктатора.

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Дипломат напомнил, что Москва также активно пытается дискредитировать и военную помощь Запада, распространяя фейки о ее попадании в руки контрабандистов.

"Классический тезис по методике русской пропаганды. <...> Ничего у них не получится. Как отметил Дмитрий Кулеба, в 2023 году нас ждет каскад хороших новостей о предоставлении и новейшего оружия, и новой финансовой помощи", – заявил Николенко.

По его словам, иностранные партнеры Украины "как никогда решительны в обеспечении победы Украины".

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Євген Пилипенко
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