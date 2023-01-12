У Путина вбросили, что Запад "раздражен коррупцией Украины". МИД: Ничего у РФ не получится
Заявляя, как Запад "раздражен коррупцией в Украине", Россия тщетно пытается вбить клин между Украиной и союзниками на фоне успешного противостояния оккупантам. Об этом заявил в Facebook представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии на очередной вброс Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского диктатора.
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Дипломат напомнил, что Москва также активно пытается дискредитировать и военную помощь Запада, распространяя фейки о ее попадании в руки контрабандистов.
"Классический тезис по методике русской пропаганды. <...> Ничего у них не получится. Как отметил Дмитрий Кулеба, в 2023 году нас ждет каскад хороших новостей о предоставлении и новейшего оружия, и новой финансовой помощи", – заявил Николенко.
По его словам, иностранные партнеры Украины "как никогда решительны в обеспечении победы Украины".
- В конце 2022 года в СНБО заявили, что Россия через пропаганду пытается принудить Украину к переговорам – в этот раз через Запад.
- В начале 2023 года в Reuters выяснили, кто пытается настроить Германию против Украины.
- 6 января президент Венгрии поддержала путинское пропагандистское "перемирие" и говорила о "шаге к миру".
- 11 января президент Зеленский объяснил, зачем россияне распространяют фейки о "взятии" Соледара.
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